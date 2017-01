Le partenariat entre CODELT et le ministère de l’Environnement pour l’amélioration de la gouvernance du secteur forestier

Kinshasa, 30 Janv. 2017 (ACP).- Le secrétaire général du Ministère de l’Environnement, de la Conservation de la nature et du Développement durable, Léonard Kanda s’est réjoui lundi à Kinshasa, du partenariat entre l’ONG CODELT et son ministère dans plusieurs projets visant l’amélioration de la gouvernance du secteur forestier et la préservation de l’intégrité environnementale, à l’atelier national de clôture du « Projet de renforcement des connaissances et des capacités des parties prenantes sur le cadre de gestion des forets en RDC ».

Le projet, a- t-il noté, visait l’amélioration des capacités d’intervention des parties prenantes provinciales et locales dans le secteur forestier dans l’exécution des missions qui leur sont confiées, pour une prise en charge effective de leurs mandats statutaires dans la gouvernance forestière.

Il s’est dit également satisfait de voir le projet bénéficier d’un appui financier de l’Union Européenne, ayant permis de déblayer le terrain au développement du processus FLEGT, qui fait l’objet des discussions entre la RDC et l’Union Européenne, en vue d’assurer la légalité des bois produits en RDC. En effet, a – t- il reconnu, le rôle joué par les bénéficiaires du projet au niveau local et provincial est crucial dans la future mise en œuvre des engagements du pays dans le contrôle de la légalité de l’exploitation forestière.

Le projet, a- t- il rappelé, a été mis en œuvre dans les trois provinces forestières notamment l’Equateur, le Bandundu et la province Orientale dans l’ancienne configuration territoriale du pays.

Il a eu pour mérite principal de réunir tous les intervenants locaux dans la gestion et l’exploitation de la forêt, notamment l’administration sectorielle, les acteurs judiciaires, le secteur privé, ainsi que les acteurs de la Société Civile, autour d’une réflexion approfondie sur le cadre légal et réglementaire régissant le secteur forestier.

Selon lui, cette réflexion a été l’occasion pour des échanges fructueux entre les parties prenantes en vue d’une compréhension harmonieuse de la législation nationale sur la forêt. Ceci aura pour conséquence une plus grande transparence dans la gouvernance sectorielle, suite à une meilleure application de la législation ainsi qu’une collaboration moins conflictuelle entre les différents intervenants suite à une compréhension plus harmonisée du cadre légal.

« Nous voulons faire une mention spéciale du professionnalisme et de la qualité du travail abattu par cette organisation tout au long de ce projet, comme dans d’autres projets dans lesquels elle a eu à apporter son soutien aux services étatiques », a noté M. Kanda qui a apprécié les interventions pertinentes et de qualité de différents livrables produits dans le cadre de ce projet. Il a souhaité que cette collaboration se poursuive sur la mise en place d’un dispositif législatif destiné à assainir le secteur forestier consécutive à la prise de conscience

La prise de conscience de la dégradation continue des écosystèmes forestiers de la RDC par les pouvoirs publics et les acteurs non étatiques a conduit à la mise en place d’un dispositif législatif et règlementaire destiné à assainir le secteur et à inverser la courbe de la déforestation et la dégradation des forets, a déclaré Félicien Kabamba, président du Conseil d’administration de l’ONG CODELT (Conseil pour le défense, la légalité et la traçabilité).

« Une fois partagée et assimilée, toutes ces ingénieries juridiques devraient permettre d’assoir une bonne gouvernance forestière, de partager de manière équitable et efficiente les bénéfices qui en découlent pour enfin déblayer le terrain au développement du processus FLEGT, au cœur des discussions entre la RDC et l’Union européenne, en vue d’assurer la légalité des bois produits dans le pays », a fait savoir le président Kabamba.

Il a remercié l’Union européenne de son appui financier ayant permis d’assurer une formation sur les articulations du régime juridique de gestion des forêts congolaises, avec un accent sur la répartition des compétences forestières, les mandats règlementaires des institutions, autorités et administrations publiques tels que prévue respectivement par la constitution, la législation sectorielle notamment le code forestier et ses textes d’application. ACP/Kayu/Wet