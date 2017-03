Un partenariat entre l’INPP et la division des écoles techniques

Mbujimayi, 24 mars 2017 (ACP).- La direction provinciale de l’Institut national de préparation professionnelle (INPP) au Kasaï Oriental a signé un partenariat avec la division des Ecoles technique et professionnelles (ETP) de la ville de Mbuji-Mayi, a annoncé à l’ACP, M. Donatien Kibambe, directeur administratif, à l’issue d’une réunion de prise de contact avec les responsables de l’enseignement.

Il soutient que l’INPP étant un établissement public d’appui au professionnalisme dans les différents domaines de travail, ce partenariat confirme sa mission traditionnelle de doter la province d’une main d’œuvre qualifiée et compétente, créatrice d’emploi et luttant contre le chômage et la pauvreté. De son côté, le directeur provincial de l’enseignement technique et professionnelle Marien Mbuyi Kasonga se dit satisfait de ce contrat qui est le fruit de nombreux contacts.

Pour lui, cette initiative permet aux écoles techniques d’avoir accès aux ateliers et laboratoires de qualité, en vue lier la théorie à la pratique. Les écoles concernées sont celles qui organisent les filières techniques notamment l’informatique, l’électricité, l’électronique, la coupe et couture, la mécanique et la comptabilité OHADA. ACP/FNG/Kayu/KGD