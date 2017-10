Le partenariat entre la RDC et les Nations Unies salué par le représentant spécial du secrétaire général en RDC

Kinshasa, 25 Oct. 2017 (ACP).- Le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies en RDC, Maman Sambo Sidikou a salué, mardi, le partenariat entre l’Organisation des Nations Unies et la RDC depuis les premières heures de l’indépendance de ce pays en 1960, notamment dans l’accompagnement vers la paix, la stabilité et le développement durable, dans son message à l’occasion de la célébration de la Journée des Nations Unies.

Pour lui, célébrer les Nations Unies en RDC, c’est rendre hommage au travail des équipes de la MONUSCO et des 21 agences, fonds et programmes au service du peuple congolais.

«Chaque jour les casques bleus interviennent pour protéger les populations civiles menacées par des groupes armés. Chaque jour, des travailleurs humanitaires apportent de l’assistance aux personnes dans le besoin et vivant dans des conditions difficiles, de même que l’ONU s’est notamment mobilisée afin de redonner de l’espoir aux habitants du Kasai », a-t-il écrit.

Une telle journée représente l’occasion de réaffirmer la foi dans les buts et principes de la Charte de l’ONU: le respect des droits fondamentaux de l’homme, de sa dignité, l’égalité des droits des hommes et des femmes et des nations, grandes et petites, la tolérance et la paix, a dit Maman Sambo Sidikou qui souligne que la stabilisation, l’assistance humanitaire et le développement sont les trois piliers des interventions des Nations Unies en RDC. ACP/Fng/Bsg/May