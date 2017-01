Le partenariat public-privé constitue un facteur mobilisateur pour le secteur privé, selon un expert

Kinshasa, 09 Janv. 2017 (ACP).- Le partenariat public-privé (PPP) joue un grand rôle dans la mobilisation des ressources pour la réalisation des services d’infrastructures du secteur public, a indiqué le week-end à Kinshasa, un expert de la société civile en la personne de Onésime Sadiki Byombuka, dans une intervention axée sur la problématique de l’énergie en RDC.

Selon lui, le PPP est un système qui permet de mobiliser les acteurs financiers privés et publics autour d’un projet, dont le gouvernement ne peut à lui seul réunir les moyens pour sa réalisation. C’est aussi une formule en vogue surtout en matière de projets d’infrastructures et également dans d’autres secteurs.

A l’heure actuelle a-t-il dit, le secteur public congolais mobilise beaucoup de moyens dans la construction, la réhabilitation et l’entretien des infrastructures par rapport au secteur privé. M. Sadiki a fait savoir que divers facteurs incitent le secteur public à recourir aux PPP, notamment la sous-performance des sociétés des services publics souvent caractérisées par une opacité des structures de financement et des méthodes de passation des marchés inefficaces et corrompues.

L’insuffisance des ressources humaines du secteur public dans le domaine technique et en matière de gestion ainsi que des projets d’investissement supérieurs aux ressources publiques, constituent également une des causes qui militent en faveur du partenariat en question.

Les avantages du PPP

Pour M. Sadiki, le secteur privé a atteint un niveau d’efficience plus élevé que le secteur public grâce à la meilleure gouvernance, à la transparence et au degré de concurrence très élevé. Le secteur privé met un accent sur le rapport coût-efficacité par la rationalisation du coût de la main-d’œuvre et du matériel.

Les PPP contribuent à résoudre le problème du manque de financement en affectant un montant suffisant de fonds au projet dès son lancement. Dans ce cas, a-t-il poursuivi, le concédant peut s’adresser au secteur privé pour obtenir la technologie, les innovations et le savoir-faire dont il a besoin. Souvent le secteur public n’a pas normalement l’accès aux compétences et à la technologie créés spécifiquement pour le projet.

Il a fait remarquer que le PPP relève d’un concept souple dont les seules limites sont la créativité des participants et leur accès aux sources de financement. Les PPP peuvent être coûteux et lents, car la préparation de projets d’un PPP nécessite initialement d’importants moyens financiers pour financer les travaux de sélection des projets, les études de faisabilité et les services d’experts-conseils, afin de faciliter la tâche au concédant dans le cadre du processus d’élaboration et d’appel d’offres.

La mise en œuvre satisfaisante d’un projet PPP demande du temps et des ressources, a dit le conférencier qui précise que les pays moins expérimentés en cette matière, auront besoin de plus de temps et d’argent pour réaliser ce type de projet.ACP/Kayu/Wet