Un parti de la majorité présidentielle préconise une nouvelle dynamique économique en RDC

Kinshasa, 31 Oct. 2017 (ACP).- L’Alliance des patriotes de la nouvelle génération (APNG), préconise la création d’une nouvelle dynamique dans l’économique congolaise axée sur « l’économie sociale ou l’économie sociale et solidaire » pour l’amélioration des conditions sociales des démunis.

Selon le président national de cette formation politique, membre de la majorité présidentielle (MP), Adolphe EbelechaMwarabu, qui l’a déclaré mardi à l’ACP, une économie sociale est la branche de l’économie regroupant les organisations privées (entreprises, coopératives, associations, mutuelles, ou fondations) qui cherchent à concilier les activités économiques et l’équité sociale.

Cette économie, selon lui, est caractérisée par un certain nombre de valeurs et des principes, parmi lesquels figurent la responsabilité de la personne, la liberté, la solidarité, la démocratie, l’égalité et surtout la recherche du développement de l’homme.

Ceci passe également par le développement des transports publics et privés dans les villes, entre les villes, et entre les villages en exploitant tous les supports connus ainsi que par l’amélioration des infrastructures terrestres (routiers et ferroviaires), maritimes (cours d’eau naturels et canaux), et aériens, par la libéralisation des compagnies aériennes intérieures. M.Mwarabu a précisé que ce volet lié au transport préoccupe également au plus haut point le parti. ACP/Fng/Mat/May