Le parti politique « Congo positif » se félicite de l’interdiction d’importer les poissons « tilapia »

Kinshasa, 15 août 2017 (ACP).- Le secrétaire général du parti politique « Congo positif », Papy Lisasi Elebe Moloni, a salué la décision du gouvernement interdisant l’importation des poissons « tilapia pour cause de virus mortel », indique un communiqué de cette formation politique parvenu mardi à l’ACP.

Selon le document, «Congo positif» invite le gouvernement à prendre d’autres mesures courageuses interdisant l’importation de tous les biens de consommation de première nécessité que la RDC peut produire elle-même, pour autant que «ces biens importés sont facteurs des plusieurs maladies et accentuent le chômage des Congolais».

Le souhait le plus légitime de ce parti est de voir le pouvoir privilégier la consommation locale dans le but d’encourager la production nationale et la création des emplois pour les Congolais.

«Une telle mesure, une fois mise en œuvre, pourra favoriser la stabilité de la monnaie nationale face aux principales devises étrangères en vue de l’achat des biens importés dont le pays a besoin», conclut le secrétaire général.ACP/Fng/Mat/Cfm/Gk