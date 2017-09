Les participants recommandent au gouvernement l’appui aux provinces dans le PNSD

Kinshasa, 30 Sept. 2017 (ACP).- Les participants aux travaux de l’atelier sur la redynamisation des Groupes thématiques sectoriels(GTS) et au recadrage du Plan national stratégique de développement (PNSD) organisés du 26 au 29 septembre 2017 ont formulé une série des recommandations au gouvernement dont la plus importante porte sur son appui aux provinces dans la mise en place de leur cadre de concertation devant les préparer à une formulation consensuelle de leurs priorités intégrées dans le PNSD.

Ils ont également recommandé la création d’un groupe thématique nutrition autonome, la prise en charge du fonctionnement des GTS et du mécanisme souple pour un meilleur rendement, le suivi des activités de redynamisation des GTS par le ministère du Plan et révolution de la modernité, la poursuite du dialogue constructif entre le gouvernement et toutes les parties prenantes en vue de promouvoir la redevabilité mutuelle.

Le renforcement, l’alignement des partenaires au programme du gouvernement ainsi que des systèmes nationaux pour le respect des engagements mutuels, l’intégration effective des enrichissements du document issu dudit atelier en tenant compte de la préformilation de la vision nationale, l’examen et la validation du document des visions issues des GTS pour une large appropriation et la mise en place d’une large équipe pour une relecture du PNSD en vue d’intégrer les enrichissements dudit document figurent également parmi les recommandations des participants à l’atelier.

Satisfecit du ministre

Par ailleurs, le ministre d’Etat en charge du Plan, Modeste Bahati Lukwebo, s’est dit satisfait des conclusions issues des travaux dudit atelier. Il a indiqué que les premiers drafts du PNSD avaient connu beaucoup de critiques du fait qu’ils étaient considérés comme non participatifs, non inclusifs et incohérents.

Actuellement, a-t-il dit, les GTS se sont appropriés de ce travail qui sera ensuite envoyé au niveau des provinces, en vue d’y coucher leurs priorités. Ce document final devra contenir les aspirations de toutes les communautés, les institutions, les structures et celles des partenaires au développement du pays. M. Bahati a laissé entendre que ce Plan est un cadre de référence dans lequel sont léguées les priorités du gouvernement devant guider les partenaires qui manifestent le désir d’intervenir au pays en termes d’aides et d’investissements.

Le PNSD, a-t-il souligné, est important d’autant plus que qu’il est un outil de travail de génération en génération.

Le ministre d’Etat a reconnu le travail abattu par les GTS en ce qui concerne l’établissement d’un état des lieux sans complaisance. Il a souligné que les GTS ont relevé les forces et faiblesses du PNSD, en vue de capitaliser et de les remédier dans les perspectives de rectifier le tir et amorcer l’amélioration pour l’atteinte des résultats escomptés.

Mise en place de 15 groupes thématiques sectoriels

Le ministre d’Etat Bahati a fait savoir que le gouvernement a mis en place 15 GTS qui coiffent tous les secteurs de la vie nationale. Il a cité entre autres groupes Armée, Police, Gouvernance politique, Gouvernance administrative et locale, Justice et Droits Humains, Climat des affaires et Partenariat public-privé (PPP), Mines et Hydrocarbures, Agriculture et Développement rural, Infrastructures et Transports, Education et Recherche Scientifique, Santé et VIH-SIDA, Genre, Protection Sociale ainsi que Environnement et Forets

Ces groupes, a dit le ministre d’Etat, ont été mis en place et sont opérationnels au niveau central. Ils constituent à la fois un espace de dialogue permanent issu des politiques de développement et un cadre de concertation et d’harmonisation des actions sectorielles entre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les institutions d’appui à la démocratie, en vue de trouver le consensus sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour un développement durable en RDC.ACP/YWM/BSG/Wet