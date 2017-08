Participation de plus de 117 athlètes au championnat provincial de karaté du Haut-Katanga

Lubumbashi, 08 août 2017 (ACP).- Plus de cent dix sept athlètes des Ententes urbaines de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa ont participé à la phase finale du championnat provincial de karaté du Haut-Katanga, du vendredi 4 au dimanche 6 août 2017 à Kalubwe Lodge, à Lubumbashi.

Le championnat s’est déroulé en individuel et par équipe chez les seniors (7 combats), juniors (7 combats) et dames (5 combats) ainsi que les kata collectif et individuel.

Les vainqueurs représenteront le Haut-Katanga au championnat national prévu à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

Le président de la Fédération de karaté du Congo (FEKACO), Musendu Flungu, s’est dit satisfait de la bonne organisation de la phase finale, avant de remercier les athlètes pour la confiance témoignée à l’endroit de la fédération et au comité de la Ligue de karaté du Haut-Katanga que dirige Detu Katuta.

Des brevets ont été remis aux vainqueurs. ACP/Fng/Mat/May