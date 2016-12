La participation de la RDC à la CAN-Gabon 2017 au centre de l’entretien entre le ministre des Sports et la FECOFA

Kinshasa, 26 Déc. 2016 (ACP).- La participation de la RDC au tournoi final de la 31ème Coupe d’Afrique des nations de football, prévu du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon, a été au centre de l’entretien entre le nouveau ministre des Sports, Willy Bakonga, et une délégation de la Fédération congolaise de football association (FECOFA), lundi au cabinet de travail du membre du gouvernement, dans la commune de la Gombe.

L’attention du ministre a été attirée sur la finalisation du dossier de la CAN portant sur la préparation des Léopards qui doivent effectuer un stage bloqué à Mbankomo, au Cameroun, à partir du mardi 27 décembre.

Les représentants de la FECOFA ont également plaidé pour la reprise du 22ème championnat de la Ligue nationale de football (LINAFOOT), suspendu – du 15 décembre 2016 au 14 janvier 2017 – par l’ancien ministre de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Denis Kambayi Cimbumbu.

Le ministre Bakonga a promis de traiter avec empressement le dossier de la CAN dont le coup d’envoi sera donné dans quelques semaines, alors que, pour ce qui est du championnat de la LINAFOOT, il a demandé à ses interlocuteur de lui donner des assurances et de lui présenter des garanties pour qu’il n’y ait plus de violences dans les stades.

La délégation de la FECOFA était composée du 2ème vice-président Jean-Didier Masamba Malunga, du 3ème vice-président Roger Bondembe Bokanianga, du secrétaire général Do Grégoire Badi Ediba Elonga, du porte-parole du président de la FECOFA Emmanuel Kande Kalombo et du sélectionneur national Jean Florent Ibenge Ikwange. ACP/Kayu/JGD