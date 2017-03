Une participation effective attendue des Acteurs non Etatiques pour l’observation forestière dans le Bassin du Congo

Kinshasa, 20 mars2017, (ACP).- Une participation active, une représentation, un plaidoyer et un engagement des Acteurs non Etatiques(ANE) sont attendus pour l’observation forestière dans le Bassin du Congo, concrètement dans les processus de la politique forestière nationale y compris l’application des Règlementations Forestières, Gouvernance et Echanges Commerciaux (FLEGT) et de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des Forets (REDD+).

Le rapport des Femmes leaders pour l’environnement et le développement durable (CFLEDD parvenu à l’ACP stipule l’élaboration et la promotion des actions visant à améliorer l’étendue, la qualité et une répartition proportionnelle entre les genres dans la représentation des ANES aux processus décisionnels et politiques existants.

Il recommande également le renforcement des capacités pour un plaidoyer collectif au niveau des plateformes, l’établissement et la consolidation des partenariats nationaux stratégiques pour influencer efficacement. Pour atteindre les résultats attendus le rapport préconise d’instaurer un dialogue entre la surveillance des forets, les autorités compétentes, les agences REDD+, les importateurs en Europe, le secteur privé national et d’autres parties prenantes.

Un autre résultat attendu pour la réalisation du projet relatif à l’observation du Bassin du Congo concerne des réseaux viables constructifs et durables d’ANE locaux bien informés, avec accroissement de la coopération transfrontalière et des échanges d’informations. Pour y parvenir il importe notamment d’entreprendre une cartographie et une analyse des capacités des principales plateformes de la société civile.

Il faut aussi fournir un appui ciblé pour améliorer le fonctionnement et la durabilité des réseaux et plateformes de la société civile et leurs capacités à consulter, informer et collaborer avec les communautés dépendantes des forets, particulièrement les femmes et les jeunes.

Il suffit enfin d’organiser des forums régionaux multipartites d’échange d’information et d’apprentissage ainsi que d’établir des données probantes pour l’Observation indépendante des forets(OIF) et renforcer les relations entre les réseaux d’ANE et les institutions universitaires. ACP/Kayu/May