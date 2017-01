Participation remarquable de la RDC au 28ème Sommet de l’UA à Addis-Abeba

Kinshasa, 31 Janv. 2017 (ACP).- La délégation de la RDC conduite par le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard She Okitundu, a réalisé une participation remarquable aux assises du 28ème Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, qui se sont achevés mardi dans la capitale éthiopienne.

Le chef de la diplomatie congolaise, représentant le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, a, en son nom, rencontré et félicité dimanche le nouveau secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterrès, à la suite de son élection à la tête de l’ONU.

Les deux personnalités ont évoqué des questions importantes de l’heure, notamment dans le cadre du dialogue stratégique entre la RDC et la Mission de l’ONU pour la stabilisation au Congo (MONUSCO), celles portant sur l’adaptation de la MONUSCO aux réalités actuelles en RDC.

L’évolution de la situation sociopolitique dans le cadre d’un partenariat stratégique visant à consolider les liens de coopération entre les deux parties et l’insécurité dans l’Est de la RDC fondée sur l’activisme des groupes armés, le dossier du M23, la situation des réfugiés sud soudanais ont été également au centre de leurs préoccupations.

She Okitundu et son hôte ont également échangé sur le soutien de la MONUSCO au processus électoral en RDC et la situation des droits de l’homme qui devra être abordée dans sa dimension promotionnelle

Le vice-Premier ministre a qualifié de franche et constructive sa rencontre avec le secrétaire général de l’ONU, augurant des relations plus objectives.

Kikaya bin Karubi, Ngandu et Claude Nyamugabo respectivement conseiller diplomatique du Chef de l’Etat, ambassadeur itinérant à la Présidence de la République et ambassadeur de la RDC auprès de l’UA et de la CEA ont pris part à cette rencontre.

Les travaux du 28ème Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA étaient placés sous le thème « Dividende démographique en investissant dans la jeunesse », rappelle-t-on. ACP/Mat/May