Parution de l’ouvrage de « Recueil des principaux textes légaux et réglementaires sur l’ESU en RDC »

Kinshasa, 12 juillet 2017 (ACP).- Les éditions la promesse de Paris 2017 viennent de publier l’ouvrage du professeur Nsilu Matondo intitulé « Recueil des textes légaux et réglementaires sur l’Enseignement supérieur et universitaire(ESU) en République démocratique du Congo(RDC) », a-t-on appris mardi à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l’Université de Kinshasa(UNIKIN).

Ce livre préfacé par le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, Pr Albert Muluma, apporte un éclairage sur les différents textes existant dans le secteur de l’enseignement supérieur et universitaire notamment la loi cadre de 1981 et celle de 2014 portant organisation de l’enseignement national dans le sous secteur de l’ESU.ACP/FNG/BSG/Wet/KJI