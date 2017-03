Kinshasa, 24 mars(ACP).-M. Kanya Ngandu, médecin de son état a annoncé vendredi à l’ACP, la parution prochaine d’un compulsé d’une centaine de numéros d’humour, sous le pseudonyme de Caen Bey Di, aux éditions Gaza-hebdo.

La brochure qui compte 100 pages invite au rire à travers des blagues qui tournent autour de trois principaux thèmes, à savoir la religion, la société et la politique. L’auteur fustige les travers qui ont élu domicile principalement dans les Eglises de réveil, qui délaissent le message du salut et de l’amour tel que prôné par les Evangiles pour s’accrocher aux sujets non transcendantaux : sorcellerie, mariage et voyage. Concernant la société des fléaux comme la recherche effrénée de l’argent, la loi du moindre effort, l’infidélité dans les couples sont épinglés. L’auteur a accordé une part au comportement des acteurs politiques qui s’illustrent dans la confiscation du pouvoir dans les partis, le vagabondage, la corruption et la suffisance qui empêche toute cohabitation. ACP/FNG/Kayu/KGD