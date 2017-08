Pascal Mukuna examine la situation de FC Renaissance du Congo avec les supporters de Kisenso

Kinshasa, 28 aout 2017 (ACP).- L’évêque Pascal Mukuna, président du FC Renaissance du Congo a, en marge de ses tournées dans les sections, sensibilisé dimanche les supporters de son club de la section Kisenso, quartier Bikanga, sur les enjeux de l’heure.

Les deux parties ont échangé sur la santé de l’équipe, la prochaine célébration des trois ans d’existence du club, l’image du FC Renaissance du Congo et la problématique du sponsoring.

En ce qui concerne le premier point, le président Mukuna a rassuré les « bana Fibo » que l’équipe se porte mieux contrairement aux rumeurs qui circulent sur son état de santé. Il a de ce fait, rassuré que le FC Renaissance du Congo est désormais une société telle que l’a décidé l’Assemblé générale tenue le samedi dernier.

L’évêque a aussi annoncé l’arrivée de quatre nouveaux attaquants brésiliens dont deux sont déjà à Kinshasa et les deux autres attendus dans les tout prochains jours ainsi que deux gardiens, sans oublier un Malien dont l’identité n’a pas été révélée.

Le président Mukuna, a affirmé que l’équipe dispose de 40 joueurs définitifs. Bien avant le numéro 1 du club a confirmé avoir libéré les joueurs Sisoco et Mundibo et d’autres expatriés. Seul Lamine Diwarah (meilleur joueur du club pour la saison 2016-2017), Kakibi et Tshala sont retenus au sein de l’équipe.

Au sujet de la célébration de l’anniversaire du club le 9 septembre prochain, M. Mukuna a invité les supporters à une grande mobilisation. Il a communiqué le programme du jour qui pivotera autour d’un match de gala, l’allocution du gouverneur de la ville, André Kimbuta, une séance de prière et de réjouissances avec l’artiste musicien congolais Fabregas.

Il a par ailleurs invité en troisième lieu, les supporters à bannir la violence dans les stades et les a appelés à la vigilance totale, à l’amour de l’équipe et à la mobilisation générale des fonds, avant d’annoncer les mesures de sécurité que le club a prises pour la saison prochaine.

Le président du FC Renaissance a terminé son intervention en annonçant la rupture de contrat entre son club et la maison « Foura » chargée de la commercialisation de ses divers articles. ACP/Fng/F/Yoh/Bsg/May