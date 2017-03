Des passages nuageux avec des orages et des pluies attendus lundi en RDC

Kinshasa, 12 mars 2017 (ACP).- Des passages nuageux avec orages et pluies seront observés lundi sur la ville Kinshasa et les provinces du Mai- Ndombe, du Kwango, du Kwilu, de l’Equateur, de la Mongala, de la Tshopo, de la Tshuapa, du Sud-Ubangi, du Haut-Uélé , du Bas-Uélé, de l’Ituri , du Nord-Kivu, du Sud-Kivu , du Maniema, du Lualaba, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami et de la Tanganyika, indiquent les prévisions de l’Agence nationale de météorologie et de télédétection par satellite (METELSAT).

Selon la source, des orages accompagnés des pluies sont prévus sur les provinces du Kongo-central, du Nord-Ubangi, du Kasaï-Oriental, du Kasaï-Central, du Sankuru, du Kasaï et de Lomami.

Les températures dans les principales villes varieront de la manière suivante : KINDU : Kinshasa 29°C et 24°C, Matadi 32°C et 23°C, Inongo 30°C et 26°C, Bandundu 28°C et 25°C, Mbandaka 33°C et 25°C, Gemena et Kisangani 34°C et 25°C, Lisala 34°C et 26°C, Bunia 31°C et 24°C, Goma 21°C et 17°C, Bukavu 22°C et 18°C, Kindu 29°C et 22°C, Mbuji-Mayi 31°C et 22°C, Kananga 29°C et 22°C, Lubumbashi 26°C et 20°C ainsi que Kalemie 23°C et 20°C, souligne METELSAT.

Elle note que le soleil se lèvera à Kindu à 06h 22min 20sec et se couchera à 18h 28min 20sec. Par ailleurs, à Libenge, le lever du soleil s’effectuera à 05h 51min 52ec, tandis que son coucher interviendra à 17h 58min 20sec.

Prévisions pour la ville de Kinshasa

METELSAT annonce un ciel nuageux avec des passages des pluies de 06 heures à 18heures pour la ville de Kinshasa où la température sera de 24°C.

Des orages accompagnés des pluies seront attendus l’après-midi, soit de 12 heures à 18 heures, avec une température de 29°C.

La soirée (de 18 heures à 00 heures) sera couverte par un ciel nuageux avec des pluies et une température de 25°C, a-t-elle conclu. ACP/FNG/Kgd