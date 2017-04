Passation de pouvoir entre le territoire et la ville de Kalemie

Kalemie, 26 Avril 2017 (ACP).- M. Bernard Bokalanganya Wima Bakonga et Alvare Lubuli Kaluta, respectivement administrateur de territoire de Kalemie et maire intérimaire de la ville de Kalemie, ont procédé mardi à la cérémonie de remise et reprise des clés du bâtiment où a fonctionné pendant plusieurs années les services du territoire de Kalemie, bâtiment qui vient d’être cédé à cette ville chef-lieu de la province du Tanganyika.

Après cette cérémonie de remise des clés, M. Bernard Bokalanganya a présenté les agents et fonctionnaires de l’Etat qui ont travaillé longtemps avec l’administration du territoire, avant de faire visiter au nouveau locataire tous les locaux qui constituent ce grand bâtiment où fonctionne aussi ce tribunal de paix de Kalemie.

Actuellement le territoire de Kalemie va fonctionner provisoirement au bureau de l’ancienne cité de Kalemie en attendant le lieu où sera installé définitivement le chef-lieu de ce territoire. ACP/Fng/Zng/JGD/Fmb