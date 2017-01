Les patriotes lumumbistes prônent la légalité dans l’application de l’accord du 31 décembre

Kinshasa, 19 janv. 2017 (ACP).- La présidente du parti politique « Alliance des patriotes lumumbistes » (APL), Marie-Laure Kawanda Kayena, a plaidé mercredi, pour le respect de la légalité dans l’application de l’accord politique du 31 décembre 2016, à l’occasion du 3ème anniversaire de la création de cette formation politique. Elle a indiqué que son parti s’oppose à tout compromis non inclusif, non global, non politique et de surcroît illégal, invitant de ce fait les membres de l’APL à se mobiliser autour d’elle pour le combat qu’elle mène pour le triomphe de la légalité, de la vérité et du changement.

Marie-Laure Kawanda estime que l’observance de ces vertus peut conduire la RDC à l’émergence, affirmant, en paraphrasant Berthol Bretcht, que « si tu ne participes pas à la lutte, tu participes à la défaite ». Pour sa part, la secrétaire générale du parti, Rose-Marie Mintona, a relevé, que l’hymne national « Debout congolais » inspire, aujourd’hui comme hier, le projet de société de l’APL qui s’efforce de traduire en paroles et en actes ses recommandations. L’ « Alliance des patriotes lumumbistes », une formation politique d’idéologie lumumbiste, a été créée le 18 janvier 2014, rappelle-t-on. ACP/Kayu/Kgd