Pax Yombwe Pungwe élue présidente du comité d’enfants du Haut-Katanga

Lubumbashi, 14 Fév. 2017 (ACP).- La présidente du comité communal de Panda à Likasi, Mlle Pax Yombwe Pungwe, a été élue présidente du comité provincial d’enfants du Haut-Katanga avec 8 voix sur 16 votants, en battant Linda Kinzo classée en deuxième position sur 5 candidatures enregistrées.

C’était au cours de l’assemblée élective organisée lundi au home catholique de la jeune fille dans la commune de Lubumbashi par la division provinciale du Genre, Famille et Enfant, avec la participation des 16 votants tous présidents des comités territoriaux et communaux d’enfants de Likasi et Lubumbashi.

Agée de 16 ans, pax Yombwe a déploré les violations des droits dont l’enfant est victime en RDC bien que ce pays ait adopté et ratifié la convention des droits de l’enfant et promulgué la loi portant protection de l’enfant. Elle a promis d’engager le comité provincial dans la lutte pour le respect et la promotion des droits de l’enfant.

Auparavant, la ministre provinciale du Genre, Famille et Enfant du Haut-Katanga, Viviane Kapufi Mwansa, avait invité les enfants à choisir les personnes qui méritent de constituer leur comité provincial pour une meilleure participation du Haut-Katanga au parlement national d’enfants qui sera installé dans les tous prochains jours à Kinshasa.

Quant à la cheffe du bureau UNICEF/Zone sud, Mme Magali Carpy, elle avait révélé l’importance de la mise en œuvre de la participation des enfants à la protection de leurs droits qui est au cœur même du mandat de l’UNICEF en RDC.

Pour sa part, la cheffe de division du Genre, Famille et Enfant du Haut-Katanga, Kabera Mujijima Bora, avait remercié tous les enfants et leurs encadreurs pour leur courage et leur engagement dans le processus d’installation des comités communaux et territoriaux.

Voici par ailleurs la composition du comité provincial d’enfants du Haut-Katanga composé de 11 membres :

– Présidente : Mlle. Pax Yambwe Pungwe : 16 ans, de la commune de Panda/Likasi, avec 8 voix

– 1er vice-président : M. Junior Bin Kongolo, 16 ans, du territoire de Kipushi avec 7 voix

– 2ème vice-présidente : Mutaza Tshilinda, 16 ans, du territoire de kambove avec 5 voix

– Secrétaire : Kasongo Bwanikwa, 16 ans, de la commune de Kampemba/Lubumbashi avec 5 voix

– Vice-secrétaire : Mlle. Kat Tshilomb, 15 ans, de la commune de Shituru/Likasi avec 6 voix

– Trésorière : Mlle. Luzinga Abedi, 15 ans, de la commune de Kenya/Lubumbashi avec 9 voix

– Trésorier adjoint : M. Jean-Luc Yumba, 15 ans, de la commune de Likasi/Likasi avec 8 voix

– Conseiller santé et environnement : M. Kaseba Ilunga, 16 ans, de la commune annexe/Lubumbashi avec 6 voix

– Conseiller éducation et culture : M. Kono Pierre, 16 ans, de la commune Ruashi/Lubumbashi avec 5 voix

– Conseiller protection sociale et juridique : Mlle Kainda de Kikula/Likasi avec 4 voix.

– Conseiller participation de l’enfant : Mlle. Chembo Mashinda, 12 ans, du territoire de Kasenga avec 6 voix.

Le comité de Mitwaba a été le seul absent à cette assemblée élective. Le comité provincial est élu pour un mandat de deux ans renouvelable une seule fois. ACP/Fng/Fmb