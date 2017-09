Les pays participants au forum sur l’initiative de  monitorage invités à améliorer la qualité des boites à outils opérationnels

Kinshasa, 12 sept. 2017(ACP).- Les cinq pays Africains(RDC, Guinée, Nigeria, Liberia et Tchad) invités au forum d’apprentissage de l’initiative de monitorage ont été appelés à améliorer la qualité des boites à outils opérationnels et augmenter la disponibilité des services pour traiter les privations des enfants, a indiqué Mme Susie Villeneuve, conseillère régionale en renforcement de système de santé au bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du centre de l’UNICEF, à l’occasion du lancement de monitorage en temps réel en appui à la communauté Amie des Enfants.

Selon Mme Villeneuve, l’objectif de ce forum sera atteint par la matérialisation du lancement de la mise en œuvre de l’initiative RTM (Real time monitoring) au soutien à l’approche de la communauté amie de l’enfant dans l’ouest et la région d’Afrique centrale.

Ainsi, à l’issue de cet atelier, tous les pays participants devront être à même de présenter et de discuter des options possibles pour déterminer les données de base du projet et les modalités d’appui en suivi et évaluation attendues du bureau régional et de new York tout au long du projet. Ils pourront également finaliser les plans opérationnels des pays et développer les feuilles de route pour la mise en œuvre effective du RTM y compris les besoins en assistance technique.

Quant à la méthodologie de cet atelier, elle combinera des présentations et discussions y compris les questions et réponses. Le programme de ces cinq jours comprend quatre segments spécifiques, notamment le partage d’expérience, les travaux de terrain et le lancement du monitorage dans l’une des zones de santé de la RDC, l’échange des commentaires sur les visites de terrain et la planification de lancement du programme pour les pays invités. ACP/Mat/Kgd