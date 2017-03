Peine capitale requise contre trois auteurs de meurtre par le parquet militaire à Kasumbalesa

Kasumbalesa, 31 mars 2017 (ACP).- L’officier du ministère public, représenté par le major magistrat Espérant Ndambi, auditeur du parquet militaire détaché de Kasumbalesa, dans le territoire de Sakania, province du Haut-Katanga, a requis la peine capitale contre le bandit à main armée Mao Katambwa Ibrahim chef de bande et ses complices Patrick Tshibangu et Djo Makasa Kapata un tradi-praticien.

Ces trois bandits sont auteurs directs du meurtre commis dans la nuit de mercredi à jeudi sur la personne de M. Kasa Tonton âgé de 30 ans, père de 3 enfants et cambiste de son état.

La partie civile, représentée par Me. Meck Mechack Buntu, a exigé que chaque bandit concerné paie une somme de 100.000 dollars à la famille de la victime de dommage et intérêt ainsi que la restitution de biens volés.

Au cours de la même audience publique qui s’est tenue en chambre foraine dans l’enceinte de la police, le ministère public a requis respectivement 20 ans, 2 ans, et 12 ans de prison pour les quatre autres bandits dont Patrick Muyumba et Tshianda Ngalula et Mme Toto Mazaya et sa petite Mujinga qui faisaient partie de cette bande la même nuit.

Ces mêmes prévenus comparaitront également devant le même tribunal pour tentative de meurtre d’un commerçant communément appelé Getu.ACP/FNG/Wet