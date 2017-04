La pérennité des institutions de micro-finance en RDC évoquée dans une thèse à l’UNIKIN

Kinshasa, 13 avril 2017(ACP)- Le chef de travaux Innocent Yere Apobe a été proclamé jeudi docteur en sciences de gestion à l’Université de Kinshasa (UNIKIN) avec mention « grande distinction » à l’issue de la soutenance publique d’une thèse de doctorat intitulée « Pérennité des institutions de micro-finance en RDC : une application de l’approche analytique du trinôme garant de la performance ».

Cette dissertation doctorale de plus de 419 pages et six chapitres, analyse les institutions de micro-finance en RDC en se basant sur le trinôme garant de la performance qui est l’efficacité, l’efficience et l’effectivité.

Les résultats ont montré la dégradation de la qualité de la gouvernance sur l’ensemble du secteur de la micro finance, a-t-il dit, affirmant que « si les coopératives d’épargne et de crédit semblent disposer d’une gouvernance moyenne, les banques qui pratiquent de la micro finance doivent encore relever d’importants défis pour améliorer la qualité de leur gouvernance ».

Le récipiendaire a recommandé dans cette étude de mettre en place une nouvelle autorité de régulation composée des membres de la BCC, des experts et des membres des associations professionnelles de micro finance afin de dicter de bonnes politiques de gestion. Il a, en outre, préconisé aux chercheurs d’intégrer les thématiques en micro finance dans leurs champs de recherche ainsi que d’entrepreneuriat local pour résoudre les problèmes de gouvernance.

L’assainissement de l’environnement macroéconomique, l’allongement des procédures d’obtention des documents commerciaux, la professionnalisation des membres et des salariés , la réduction des charges d’exploitation, l’élaboration des stratégies d’innovation par les décideurs et la formation des micro entrepreneurs dans la gestion de l’entrepreneuriat sont aussi autant des recommandations issues de cette thèse qui a mis sur pied un modèle de l’émergence des Institutions de micro finance (IMF) efficace et de la bonne gouvernance.

Recommandation à la faculté des sciences économiques et de gestion de débloquer les thèses en souffrance

Par ailleurs, le secrétaire général académique de l’UNIKIN, le Pr Célestin Musao Kalombo, a recommandé au doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion, et aux professeurs de débloquer toutes les thèses en souffrance pour préparer la relève académique.

« Une université ne vit que par la recherche », a-t-il soulevé, encourageant les étudiants, les apprenants et les doctorants à progresser dans la recherche jusqu'à des thèses de doctorat.