Le personnel de l’hôpital général de référence de Kinkole appelé à travailler en équipe

Kinshasa, 24 Janv. 2017 (ACP).- Le ministre de la Santé publique, Oly Ilunga Kalenga a appelé le personnel de l’hôpital général de référence de Kinkole, au travail en équipe avec les responsables en vue de définir ensemble le projet de cette structure, lors de sa descente mardi à cette formation médicale. «Il faut chercher à avoir un projet social d’établissement hospitalier et en connaitre la mission afin de définir des objectifs et des stratégies.» a expliqué le ministre de la Santé publique. L’hygiène, la propreté, un leadership fort et le soutien de son chef, figurent parmi les objectifs que le ministre Ilunga a proposé au personnel de l’hôpital de Kinkole. Il a souligné que «nous devons compter sur nous même pour construire cet hôpital, car les partenaires partiront.»

L’hôpital de Kinkole se trouve dans la commune urbano-rurale de la N’sele, à cinquante kilomètres du centre ville de Kinshasa. Placé au bord de la nationale numéro1, il est prédisposé à accueillir souvent les voyageurs en provenance des provinces de Kwango, du Kwilu et du Mai Ndombe.

Sa zone de santé compte une population estimée à 383.603 habitants .Elle est repartie en quinze aires de santé dont le quinzième, composée des ilots sur le fleuve Congo, s'adonne aussi aux soins des voyageurs des embarcations provenant des anciennes provinces de l'Equateur et du Kasaï.