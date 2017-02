Les personnes vivant avec le VIH ont besoin du soutien de la communauté

Kinshasa, 28 fév. 2017 (ACP).- Les personnes vivant avec le VIH/Sida ont besoin du soutien moral, psychologique et d’amour de la communauté congolaise, indique un livret de sensibilisation de lutte contre la discrimination et la stigmatisation de ces derniers, édité en marge de la quatrième journée zéro discrimination, célébrée le 1er Mars 2017, parvenu mardi à l’ACP.

Selon le document intitulé « ce je sais du sida », on peut jouer ou transporter une personne ayant la maladie du Sida. Il recommande à la société congolaise d’avoir un regard positif à l’endroit des personnes infectées et de ne pas les rejeter. Rédigé par les élèves des classes de 1 ères et 2émes secondaires des écoles de Kinshasa lors du jeu concours de dessin « ce que je sais du VIH/SIDA » en vue de partager avec leurs pairs, à travers le pays et en Afrique sur ce qu’ils savent du VIH/sida, ce document constitue un moyen de contribuer à la lutte contre cette pandémie.

Par ailleurs, le communiqué de l’ONUSIDA/RDC relatif à la journée note que c’est une fois l’ occasion pour tous de célébrer la diversité, la tolérance et l’inclusion, de s’unir contre la discrimination et de célébrer le droit de chacun de vivre une vie pleine, avec dignité.

S’engager contre la discrimination n’est pas chose facile mais aucune action ne doit être minimisée, reconnait l’ONUSIDA. A cet effet, il encourage chacun à s’inscrire dans la vision du thème de cette journée « Faites du bruit pour zéro discrimination ». ACP/FNG/Kgd