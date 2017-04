Perspectives de la relance de la coopération économique entre la RDC et la Russie

Kinshasa, 25 Avril 2017 (ACP).- Le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Leonard She Okitundu a échangé mardi a, Kinshasa avec M. Sergey Baranov, directeur chargé des affaires au Global ressources filiale de Caspro Banque (basée en Russie), venue explorer les opportunités d’investissements en RDC, en vue de la relance de la coopération économique entre la RDC et la Russie.

Le vice-Premier ministre a indiqué qu’au cours de son séjour à Kinshasa, M. Sergey Baranov va rencontrer quelques membres du gouvernement dont les ministres des Finances, des Hydrocarbures et des Mines ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo et ses experts .. «Nous nous réjouissons aujourd’hui qu’a travers cette visite, il y aura une véritable relance de la coopération entre la RDC et la Russie», a souligné en substance le vice-Premier ministre Léonard She Okitundu.

Selon lui, cette visite est la retombée de sa visite effectuée récemment à Moscou en Russie, au cours de laquelle les deux parties ont dégagé un déficit en matière de coopération économique entre la RDC et la Russie, malgré l’excellence des relations politique et diplomatique qui existent entre les deux pays.

Pour sa part, M. Sergey Baranov a fait savoir qu’au cours de son séjour en RDC, il va finaliser les contacts avec tous les ministères concernés dans les domaines des mines, du pétrole et de l’énergie, de garder un contact permanent afin d’ étudier toutes les opportunités de coopération dans les domaines précités. «Nous sommes là et ouverts à toutes les discussions et nous espérons que dans le plus bref délai nous arriverons à quelque chose et espérons dresser les grandes lignes de différents projets»,a-t-il affirmé. ACP/FNG/JGD