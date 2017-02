Le PH élevé et le manque d’oxygène sont les vraies causes cause du cancer

Kinshasa, 08 fév2017 (ACP).- Le potassium Hydrogène élevé (PH) et le manque d’oxygène dans l’organisme humain, sont les causes mal connues du cancer, a révélé le Lauréat du prix Nobel, Dr Otto Warburg dans un article publié en France dans la revue santé nutrition parvenu à mardi l’ACP.

Selon cet article, le Dr Otto Warburg Heinrich également physiologiste et biologiste, démontre que les cellules cancéreuses changent leurs métabolismes anaérobies. Il a formulé l’hypothèse que « le cancer ne peut pas se développer dans un milieu riche en oxygène ». Il a souligné que la cause du cancer est l’acidité trop importante dans l’organisme humain, ajoutant que le pH dans le corps est en dessous du niveau normal de 7,365 qui constitue un état « acide ».

Il a étudié le métabolisme des tumeurs et la respiration des cellules et a également découvert que les cellules cancéreuses persistent et prospèrent dans un pH plus faible à 6 à cause de la production d’acide lactique et d’une concentration élevée en dioxyde de carbone(CO2).

Un pH (Potassium hydrogène) élevé qui est alcalin signifie qu’il ya concentration élevée en molécules d’oxygène tandis qu’un pH plus faible qui est acide traduit une concentration faible d’oxygène, ce dernier s’avère nécessaire pour garder les cellules saines.

En outre, le corps humain est fait de 60 à 70% d’eau, le niveau du pH a des effets importants sur la chimie du corps, la santé et les maladies. Tous les mécanismes régulateurs (la respiration, la circulation, la digestion, la production hormonale…) ont pour but d’équilibrer le pH en débarrassant le corps et les tissus des résidus acides sans endommager les cellules vivantes.

Si le pH devient trop acide ou alcalin, les cellules s’empoisonnent avec leurs propres déchets toxiques et meurent. Par contre, un pH déséquilibré peut interrompre les activités et fonctionnement cellulaire comme les battements cardiaques et les étincelles entre les neurones du cerveau.

Les deux facteurs, tels que le pH (potassium hydrogène) et le manque aussi sont les bases du cancer. En apprenant à manipuler ces deux facteurs, le processus du cancer peut être réduit ou inverser.

Les patients en phase terminale d’un cancer sont environ 1000 fois plus acides qu’ils ne devraient l’être c’est-à-dire ils ont un niveau d’oxygène dangereux et critique.

Pour éliminer le Ph dans l’organisme et prévenir tous types des cancers, le Dr Otto Warburg recommande le bicarbonate de soude, l’eau au citron étant des excellentes options pour alcaliniser le corps, et pourront être consommées au quotidien.

Par ailleurs, l’équilibre du pH dans l’organisme est l’une des clés pour jouir d’une bonne santé. Le potentiel hydrogène est une moyenne de la concentration des ions d’hydrogènes dans le corps, ce niveau d’acidité se mesure sur une échelle de 1 à 14, 1 étant le plus acide, 7 le plus neutre, et 14 les plus alcalins, le niveau normal est de 7,3 à 7,45.

Cependant, certains agents présents dans la pollution, la mauvaise nutrition ou provoqués par le stress peuvent élever les niveaux d’acidité et altérer le pH.

Les personnes aux ph élevés expérimentent des sensations de fatigue, des maux de tête, des problèmes digestifs, une déminéralisation des ongles et des cheveux, les exposant également à des pathologies chroniques notamment le diabète, l’obésité, les migraines, les cataractes, l’arthrite, les allergies, l’ostéoporose pouvant se compliquer en cancer.

L’alimentation et ce que nous buvons influent sur le pH dans un sens positif et négatif, certains aliments augmentent les niveaux d’acidité et d’autres les stabilisent.

L’article proscrit la consommation excessive des aliments d’origine animale comme les viandes et les produits laitiers. A l’inverse, les aliments d’origine végétale comme les fruits et les légumes ont la propriété de réguler l’acide dans le corps.

Etant donné que le corps a besoin d’un Ph neutre, il est recommandé de consommer de manière équilibrée les deux types d’aliment. ACP/Fng/May