La pharmaco-épidémiologie, une autre surveillance du médicament selon Antoine Pariente

Kinshasa, 18 janv. 2017 (ACP).- La pharmaco-épidémiologie s’offre comme une autre forme de surveillance du médicament, indique le Pr M. Antoine Pariente de l’Université de Bordeaux dans son étude intitulée « la pharmaco-épidémiologie : une autre surveillance du médicament».

Selon l’auteur, la pharmaco-épidémiologie est une branche de la pharmacologie médicale définie comme« l’étude de l’utilisation et des effets bénéfiques et indésirables des médicaments en population destinée à favoriser leur bon usage et ainsi permettre d’améliorer la santé publique ».

Il précise que cette définition la rattache à la santé publique et permet de montrer en quoi la pharmaco-épidémiologie complète la pharmacovigilance. L’auteur montre comment la pharmaco-épidémiologie permet une évaluation non seulement des risques mais aussi des bénéfices des médicaments en situation réelle d’utilisation.

La pharmaco-épidémiologie complète la pharmacovigilance. Toutes les deux participent à l’exercice de surveillance de l’utilisation du médicament et de son impact sur la santé publique conclut le Pr Antoine Pariente. ACP/Zng/May