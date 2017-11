Pharmagros et Lega se neutralisent (1-1) à l’EUFKIN-Malebo

Kinshasa, 19 nov. 2017 (ACP).- Le FC Pharmagros et l’AC Lega se sont neutralisés sur le score de 1-1, samedi au terrain Allemagne, dans la commune de Bandalungwa en match de la 6ème journée du championnat de division I de l’Entente urbaine de football de Kinshasa (EUFKIN)-Malebo.

Les buts de la rencontre ont été marqués par Kalonzo (15ème) pour le FC Pharmagros et Lolita (80ème) pour l’AC Lega.

En première explication, le FC Tiger UTD s’est imposé devant l’AC Matonge sur la note sévère de 3-1.

Ci-après les autres résultats de la même journée : AS Sonikara-OC Sion 1-1, TP New Motors-FC Kamwela 1-1, Etoile de Jamaïca-CS Style 1-0, CS Grovie-IC Kalamu 0-0 et SC Amiens-FC Feneline 1-2. ACP/Mat/Kgd