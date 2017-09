Plaidoyer pour la constitution d’une plateforme des professionnels de la construction

Kinshasa 07 sept. 2017 (ACP).- Le président de l’ASBL EXPOBETON, Jean BamanisaSaidi, a plaidé, jeudi, à l’occasion du lancement de la 2ème édition du salon EXPOBETON 2017, pour la constitution en RDC d’une plateforme des professionnels de la construction.

Cette plateforme conçue comme un cadre permanent de suivi et d’échange aura pour mission notamment de faire des propositions et des recommandations au gouvernement, a-t-il déclaré, avant de se dire heureux d’appuyer le programme du gouvernement et celui prôné par le Président de la République, dont les objectifs et ambitions de la construction des infrastructures, des ouvrages essentiels à nos populations sont clairement exprimés à travers sa vision de 2006 sur les 5 Chantiers et en 2011 sur la Révolution de la Modernité.

Jean Bamanisa avait auparavant rappelé les questions soulevées par son ASBL à l’issue de la première édition de l’EXPOBETON en 2016. Ces questions ont porté, entre autres, sur le plan d’action de la politique de l’Habitat en RDC, la promotion immobilière, la règlementation de la construction à partir de la base, les matériaux de construction, la protection des zones préalablement définies pour l’habitat, les ressources humaines et l’emploi, les coûts de la construction, la loi sur les partenariats public-privé, etc.

Il a également rappelé que le 02 mars de cette année, EXPOBETON avait organisé une séance de travail à laquelle avaient pris part non seulement des membres du gouvernement mais également le gouverneur de la Banque centrale du Congo pour évoquer la possibilité de la création d’une banque de l’habitat. ACP/FNG/Kayu/May