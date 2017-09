Plaidoyer pour la contre la malnutrition par l’éducation et la sensibilisation

Kinshasa, 06 Sept 2017 (ACP).- Mme Sylvie Nzita, médecin au Centre de santé de l’Institut national de sécurité sociale (INSS), a lancé mercredi à Kinshasa un appel au gouvernement congolais, aux concepteurs des programmes scolaires et au personnel scolaire à combattre la malnutrition par l’éducation et la sensibilisation dans le milieu scolaire.

Au cours d’un entretien avec l’ACP, elle a préconisé l’intégration des cours de nutrition et d’hygiène « bien étoffés » dans les programmes scolaires et l’organisation des campagnes de sensibilisation dans les milieux scolaires et para scolaires, en vue d’obtenir des résultats satisfaisants dans ce domaine, étant convaincue que l’éducation scolaire peut avoir des effets sur la santé et l’état nutritionnel des enfants.

« L’école doit jouer un rôle important dans l’éducation sanitaire des enfants et dans la lutte contre la malnutrition », a dit le Dr Nzita, ajoutant que les enseignants ne doivent pas être profanes en la matière. Ces derniers devront détecter un problème de nutrition et reconnaitre les signes révélateurs de la malnutrition chez les élèves, en vue de faire suivre un certain nombre d’actions pouvant remédier à ce problème en collaboration avec les parents, a-t-elle fait savoir.

Elle a évoqué plusieurs facteurs expliquant le rôle de l’éducation dans l’état nutritionnel des enfants notamment l’incidence directe de l’école sur le comportement en matière d’hygiène, le questionnement sur les pratiques sociales et l’émission des idées pratiques, en vue d’éviter des maladies endémiques et infectieuses.

L’école, a conclu ce médecin, peut réduire le manque de connaissances sur les aliments et les pratiques alimentaires chez les élèves et faire naitre l’intérêt pour une alimentation saine.

Auparavant, le Dr Nzita avait souligné le rôle des parents de veiller à l'alimentation saine de leurs enfants au sein de la famille qui constitue le cadre idéal où ils reçoivent l'éducation de base.