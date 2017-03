Plaidoyer pour la création d’un « Fonds de développement de l’habitat à Kinshasa »

Kinshasa, 05 Mars 2017 (ACP).- La création d’un « Fonds de développement de l’habitat à Kinshasa » a été la principale recommandation arrêtée à l’issue d’un déjeuner d’affaires organisé, samedi 04 mars 2017 à Kempersky Fleuve Congo Hôtel, par l’ASBL Expo Béton RDC sur l’état des lieux du secteur de l’habitat dans la capitale.

Plusieurs personnalités du monde politique et des affaires ont pris part à cette réflexion, notamment le ministre d’Etat en charge de l’Economie, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, le ministre provincial de l’Urbanisme et de l’habitat ainsi que des promoteurs immobiliers, financiers, des ingénieurs et autres personnes intéressées.

Un comité chargé de matérialiser le plus rapidement possible ce « Fonds de développement de l’habitat à Kinshasa » a été mis en place au cours de cette rencontre.

Pour le président de l’ASBL Expo Béton RDC, Jean Bamanisa, la première tâche consiste désormais à mettre en place un cadre et un chronogramme de travail et à définir un cahier de charge pour toutes les parties, notamment pour le gouvernement et les institutions financières, dont la Banque Mondiale.

Le président de Expo Béton RDC s’est félicité de cette rencontre de réflexion qui a permis de mettre toutes les parties ensemble, avant de rappeler qu’il existe un programme d’habitat du gouvernement et que l’ambition aujourd’hui est que ce programme soit assis sur des mécanismes de développement et de financement sûrs et certains. Il a sollicité à cet effet le soutien de l’Etat qui peut aider les promoteurs immobiliers à obtenir des crédits à l’extérieur à 2 % sur 25 ans par exemple.

Si tout se passe correctement, a-t-il dit, c’est possible d’ici six mois, de disposer des premiers logements sociaux, l’objectif final étant d’offrir un habitat décent à un prix abordable.

Parmi les interventions les plus suivies lors de ce déjeuner d’affaires, il y a eu celle de l’homme d’affaires d’origine congolaise, Luc Gérard N., détenteur d’un important portefeuille – il est cité par le magazine « Forbes » comme étant l’un des hommes les plus riches d’Afrique – qui a accepté de partager avec des partenaires congolais sa riche expérience éprouvée dans le domaine des logements sociaux, notamment en Afrique et en Amérique latine.

Par ailleurs, la deuxième édition de l’Expo Béton RDC est prévue du 21 au 24 juin 2017 à Kinshasa, a annoncé le secrétaire général de cette ASBL, Bob Kadima. ACP/Zng/May