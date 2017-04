Plaidoyer pour la délocalisation de réfugiés Sud-Soudanais

Bunia, 25 Avril 2017 (ACP).- Le ministre de la Défense nationale Crispin Atama Tabe a plaidé le week end dans le territoire d’Aru pour la délocalisation de réfugiés Sud-Soudanais estimés à plus de 60.000 près de la frontière entre la RDC et le Soudan du sud pour leur propre sécurité et celle de la République Démocratique du Congo conformément aux normes internationales, a appris mardi l’ACP.

Pour M. Crispin Atama Tabe, le chef de l’exécutif provincial doit prendre un deuxième arrêté pour modifier le premier pour que les réfugiés soient ramenés à une distance raisonnable dans un site qui sera aménagé pour leur installation avant d’inviter les 2022 (deux mille vingt deux) réfugiés installés au niveau du site de Biringi au réalisme par rapport à la demande d’une ambulance qu’ils ont formulés.

Le ministre de la Défense nationale a aussi exhorté l’administrateur du territoire d’Aru, les élus de cette entité et les chefs de chefferies pour sensibiliser leur population afin que ces réfugiés qui arrivent soient bien accueillis, installés et que des lopins de terre leur soient attribués pour qu’ils se mettent à cultiver.

Avant le territoire d’Aru, Crispin Atama Tabe a effectué une mission analogue dans les territoires de Dungu et Faraje dans le Haut-Uélé où sont aussi enregistrés les réfugiés Sud-Soudanais. Sur les 30.000 réfugiés attendus, seulement 2022 ont rejoint le site de Biringi en territoire d’Aru aménagé par le HCR. la majorité de réfugiés préfèrent restés dans des familles d’accueil non loin de la frontière de leur pays. ACP/Fng/JGD/Fmb