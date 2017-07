Plaidoyer en faveur du soutien technique et financier aux organisations humanitaires

Kinshasa, 22 juillet 2017 (ACP).-Le président de l’ONG « Amour du prochain », Michel Lungudi Kalonda a plaidé, samedi à Kinshasa, en faveur du soutien technique et financier aux organisations humanitaires et aux hommes de bonne volonté pour les permettre d’assurer l’assistance médico-humanitaire à la population.

M.Lungudi Kalondal’a dit à l’occasion de la journée porte ouverte organisée au quartier Kingabwa, dans la commune de limete, ajoutant qu’une ONG de développement à caractère médico-social et humanitaire a pour objectif, la création des œuvres philanthropique telles que les dispensaires, les centres médicaux, les polycliniques, les pharmacies, les écoles, les orphelinats, et les homes de vieillards à travers toute l’étendue de la RDC. Son organisation, a-t-il indiqué, organise des campagnes d’information et de sensibilisation sur les naissances désirables, l’importance de la vaccination des enfants de 0 à 5 ans, le renforcement des systèmes de consultation prénatale, postnatale et consultation préscolaire.

La journée porte ouverte de l’ONG « Amour du prochain », a eu pour objectifs, la prise de contact, le partage d’information, et la recherche des solutions adéquates aux problèmes d’existence et de santé auxquels est confrontée la population de Kingabwa, notamment le difficile accès de la population de ce quartier aux services sociaux de base, principalement aux soins de santé de qualité et à l’habitat sain sans oublier le souci de rapprocher les humanitaires de la population nécessiteuse. ACP/YWM/Kayu/KGD