Plaidoyer pour une garantie des divertissements sains au profit des enfants dans les kermesses en RDC

Kinshasa, 21 Juillet 2017 (ACP).- M. Jean-Paul Tshipama, expert en protocole événementiel, a plaidé vendredi à Kinshasa, en faveur d’une garantie des divertissements sains, au profit aux enfants, que doivent offrir les kermesses organisées en RDC pendant les vacances.

M. Tshipama, qui intervenait au cours d’une émission interactive radiodiffusée, a défini le vocable «kermesse», tirant ses origines de la Flandre, en Belgique, comme une exposition en plein air, tenue au profit d’une œuvre philanthropique ou artistique.

Une kermesse organisée, à l’intention des enfants en vacances, a-t-il souligné, doit viser notamment la promotion de la culture, à travers des activités ludiques et celles de l’éducation de la citoyenneté en respectant les normes relatives à l’aménagement de l’espace et au temps réservé aux manifestations dont la durée ne peut pas tirer en longueur jusque dans la nuit.

Au regard de ces critères, M. Tshipama a estimé que les kermesses de Kinshasa sont en dehors des normes et exposent facilement les enfants à la débauche. Il a, par conséquent, demandé aux parents d’être vigilants et de veiller à la fréquentation de leurs progénitures dans ces endroits, selon lui, peu rassurants. Et, aux autorités municipales, cet expert a recommandé l’appropriation des kermesses dans l’optique d’en élaborer un projet apte à répondre aux besoins des enfants. ACP/Mat/JGD