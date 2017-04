Plaidoyer pour une gestion durable des ressources en bois

Kinshasa, 04 Avril 2017 (ACP).- Le professeur Mathieu Mutombo de la faculté des sciences agronomiques à l’Université de Kinshasa (UNIKIN) a invité mardi la population de cette ville à plus de responsabilité afin de lutter contre la déforestation constituant une menace pour l’écosystème, au cours d’une conférence débat organisée par cette faculté.

A cet effet, M. Mutombo a recommandé le reboisement de la savane dégradée par la déforestation et les cultures de type déchés-brulis ainsi que la création d’un centre de formation devant permettre à la population de découvrir les nouvelles méthodes d’agroforesteries pour l’accompagnement de la population dans une gestion raisonnée et durable de la ressource en bois.

M. Mutombo a indiqué qu’une analyse filière bois énergie de la ville de Kinshasa a démontré que celle-ci est importante pour l’économie quotidienne en RDC, précisant que plus de 4.8 millions de m3 de bois par an sont nécessaires à l’approvisionnement de la capitale, soit 12 fois le volume de bois exploité par les concessions forestière industrielles. La valeur commerciale étant estimée à 143 millions de dollars américain, soit plus de trois fois la valeur de l’exploitation de bois d’œuvre dans le pays.

Selon lui, le bois énergie (bois feu et charbon de bois) représente 85% des ressources d’énergie domestique en RDC. Le besoin en approvisionnement de grands centres urbains est tel que la production des braises constitue la cause majeure de la dégradation et de la déforestation des espaces boisés qui conduisent à la disparition des différents biens et services fournis par ces écosystèmes forestiers dont dépend une grande partie de la population. ACP/Fng/JGD/Fmb