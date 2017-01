Plaidoyer des habitants  pour la réhabilitation des routes desservant la commune à Mont-Ngafula

Kinshasa, 09 Janv. 2017 (ACP).- Les habitants de la commune de Mont-Ngafula, à Kinshasa, à travers les chefs de différents quartiers et des notables appellent le gouvernement provincial à réhabiliter les routes qui desservent la commune et à entreprendre les travaux de lutte antiérosive dans cette municipalité.

Ce plaidoyer a été fait à l’ACP dimanche suite à la coupure de la route de Kimwenza , reliant le rond point triangle dans la commune de Ngaba à Kimwenza mission dans la commune de Mont-Ngafula. Cette route a été coupée en deux au niveau de l’arrêt Bambou et Kasaï, suite à la pluie diluvienne qui s’est abattue sur Kinshasa dans la nuit de vendredi à samedi derniers.

« Si rien n’est entrepris dans l’urgence par le gouvernement provincial, le quartier Kindele risque de disparaitre de la carte géographique de Kinshasa. Les têtes d’érosions ayant pris naissance dans ce Quartier vont précipiter la destruction des infrastructures sociales et publiques », a dit la population venue constater impuissante les éboulements et les ravinements du sol.

Dans les communes voisines de Mont-Ngafula, à savoir Selembao, une partie de Lemba et Ngaba, la situation est la même du fait que ces communes sont situées sur des montagnes dont la nature du sol est sablonneuse portant les constructions anarchiques.

La route By-pass quant à elle, était inondée au niveau du pont triangle situé entre les communes de Lemba, Selembao, Mont-Ngafula et Ngaba. Cette inondation a fait le bonheur des jeunes désœuvrés qui ont trouvé du travail de transporter les usagers sur leurs dos en vue de franchir les eaux des pluies. Ce service est volontaire est rendu selon un arrangement à l’amiable moyennant un paiement allant de 200 FC à 500FC même 1000FC, selon le poids et le niveau de vie de la personne transportée.

Les voies urbaines intra-communes et inter-quartiers se trouvent en état de délabrement avancé pour la plupart et d’autres ne sont fréquentées que par les motocyclistes et les piétons au regard de leur état de délabrement, indique-t-on.ACP/Kayu/Wet