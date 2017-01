Plaidoyer pour l’aménagement d’un marché moderne d’œuvres d’art à Kinshasa

Kinshasa, 10 janv. 2017 (ACP).– Des artistes sculpteurs et commerçants, membres des collectifs des artistes des communes de la circonscription foncière de la Tshangu (CACCS) plaident pour un aménagement urgent par l’Etat d’un marché moderne d’exposition et de vente d’œuvres d’arts, dans un entretien mardi avec un journaliste de l’ACP.

Selon Mathieu Katende, un des membres des collectifs des artistes, il s’agit trouver un lieu attractif notamment au centre ville où un marché répondant aux standards internationaux et répondant aux exigences de commerce d’œuvres d’arts, à l’instar des autres pays du monde.

Il a souhaité que ce marché moderne d’œuvres d’art soit équipé en infrastructures adéquates, d’étalages des produits artistiques pour diverses filières, notamment la peinture, la sculpture, le dessin, la décoration intérieure, la musique, l’habillement et d’autres œuvres d’esprits, des lieux d’entreposage convenables. Le marché devra, selon lui, disposer des latrines et des restaurants pour plus de visibilité au public.

Par ailleurs, les artistes fustigent les mauvaises conditions de vente auxquelles les artistes sont soumis à la place « Royal » qu’ ils occupent actuellement sur ordre de l’autorité urbaine aux termes de plusieurs délocalisation de leurs marchés amorcées depuis 2011, a dit M. Katende.

Les artistes en appellent au sens élevé d’écoute des ministres en charge de la culture et des arts, du Commerce extérieur et du Tourisme ainsi que du gouverneur de la ville de Kinshasa dans la recherche d’une place pouvant permettre l’éclosion de la culture congolaise.

Ils ont émis des vœux de voir les responsables de ces ministères s’impliquer dans la recherche des solutions, chacun en ce qui le concerne dans l’unique but de créer un espace propice, de promouvoir la fabrication et le commerce d’œuvre d’arts locale à des prix concurrentiels à celles importées et promouvoir des artistes congolais toutes catégories confondues, ainsi que l’industrie touristique.

Pour le peintre Eric Mananga, le marché d’œuvres d’art doit être compris à l’instar des stades de football et non comme une lampe allumée et cachée en dessous de la table. L’emplacement du marché d’œuvres d’art joue un rôle capital dans la consommation de la culture congolaise par les expatriés et même par les nationaux, a-t-il souligné. ACP/Mat/May