Plaidoyer pour l’identification des motocyclistes à Kinshasa

Kinshasa, 11 Avril 2017 (ACP).- L’identification des motocyclistes de la capitale est une nécessité pour la sécurité des personnes et de leurs biens, relève-t-on dans une mini-enquête menée mardi par l’ACP.

Cette enquête fait suite au constat selon lequel, la population et le pouvoir public ne savent pas identifier le vrai motocycliste du mauvais.

L’identification des motocyclistes, selon cette l’enquête, est un moyen susceptible de sécuriser les usagers des actes d’escroquerie et de banditisme perpétrés par des faux motocyclistes.

Pour certains Kinois interrogés, le travail abattu par les taxis- motos sur l’ensemble de la ville depuis l’introduction de ce mode de transport est appréciable. Les motos cyclistes ont la facilité d’accéder à des destinations inaccessibles par véhicules de transport des masses et autres engins à cause de l’état d’impraticabilité de différentes voies, ont-ils fait savoir.

Pour d’autres, ce mode de transport en commun est d’un apport important pour le déplacement des Kinois, précisant que les bus de transport en commun ne parviennent pas à satisfaire la demande en transport. « Ces bus, des sociétés Transco, Transkin et ceux dits « Esprit de vie », et les bus 207 ne fréquentent pas certains itinéraires de la ville », ont-ils fait remarquer.

Par ailleurs, les usagers déplorent l’exercice de ce métier par des mineurs et des personnes non présentables ne parvenant pas à prendre soin aussi bien d’eux-mêmes que de leurs engins. Les kidnappeurs aussi ont embrassés le métier de motocycliste pour arracher les colis d’autrui et s’enfuir dans la nature.

On rappelle que la ville de Bukavu vient de donner un exemple à suivre en la matière dans la mesure où l’entreprise SECUTEC a mis à la disposition des autorités provinciales du Sud-Kivu 10.000 plaques d’identification et 1000 gilets pour pouvoir identifier les taxis-motos et leurs conducteurs circulants dans cette ville.

Cette opération d’identification a permis aux autorités provinciales de maximiser les recettes dues à l’Etat par les motocyclistes. Ces recettes qui sont nécessaires pour la réalisation de certains projets d’intérêt public, grâce notamment à la vente des numéros d’identification, des gilets et des plaques.

A Kinshasa, selon des sources proches de la Direction générale des impôts (DGI), le nombre des motos et des motocyclistes que l’on voit dans tous les coins de la ville n’est pas déterminé. Pour la ville, cette situation liée au fait que les motos entrent par toutes les frontières notamment par l’Angola.

Une fois sur le sol de la capitale, ces motos commencent directement le transport. Toutefois l’autorité urbaine avait donné un délai aux conducteurs des motos afin de se mettre en ordre à tout point de vue y compris en casques pour conducteur et pour les clients. ACP/FNG/Wet