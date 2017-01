Plaidoyer pour l’implication de la femme et de la jeunesse dans l’instauration de la démocratie au Congo

Kinshasa, 05 janv. 2017 (ACP)- Le coordonateur général de la Dynamique intergénérationnelle pour la démocratie en Afrique (DIDAF), Marius Mpoyi Kalonji a plaidé pour l’implication de la femme et de la jeunesse dans l’instauration de la démocratie au Congo, au cours d’une conférence de presse sur le thème : « Les enjeux de l’heure en RDC » tenue jeudi à Kinshasa Limete.

Selon M. Mpoyi, les autorités congolaises ne peuvent pas s’en passer de l’effort de la femme et de la jeunesse sur la jeune démocratie congolaise depuis 1960 jusqu’à nos jours, soulignant que ce sont les femmes et les jeunes qui en pâtissent pour la mise en œuvres des principes démocratiques.

Il s’est dit préoccupé par la non prise en compte de la femme et de la jeunesse dans les deux derniers dialogues politiques en RDC, ajoutant que le dialogue de la cité de l’Union africaine (UA) comme celui du Centre interdiocésain n’ont pas pris en compte la représentativité de la femme et de la jeunesse.

Pour cette raison, il lance un appel perçant aux autorités de la République qu’après les résolutions du dialogue interdiocésain les parties prenantes puissent prendre en compte la représentativité de la femme et de la jeunesse dans les institutions de la transition.

La DIDAF, a-t-il dit, en tant qu’un ONG intergénérationnelle luttera pour éveiller la conscience de la femme et de la jeunesse et susciter en elles l’intérêt de la démocratie participative. Pour lui, les résultats des assises du Centre interdiocésain est un cadeau que le Président de la République et toutes les parties prenantes offrent à la nation congolaise.

« La volonté politique et patriotique du Chef de l’Etat fera que les congolais assistent pour la toute première fois à une alternance démocratique et pacifique », a affirmé le coordonateur général de la DIDAF.

Le secrétaire général de la DIDAF, Salomon Etoka Bokay, a fait une brève présentation historique de cette structure créée en 2015 après leur participation à un conférence internationale sur « le leadership des jeunes et la transition démocratique en Afrique » tenue à Dakar, au Sénégal. ACP/Kayu/May