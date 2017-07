Plaidoyer pour la mobilisation des recettes à la Douane de Kasumbalesa

Kasumbalesa, 23 Juil 2017 (ACP).- L’Administrateur de Territoire Assistant de Sakania, et bourgmestre par intérim de la commune rurale de Kasumbalesa, Zacharie Kilonge M’ pundu, a exhorté samedi les services œuvrant à la Douane de Kasumbalesa à lutter contre la fuite des recettes qui serait l’une des causes de la dépréciation du franc congolais. a appris l’ACP dans un entretien avec l’autorité locale.

Pour M. Zacharie Kilonge M’ pundu, après la mission des autorités en charge de l’économie et finance du pays dans la commune frontalière de Kasumbalesa, il est plus important d’amener tout le monde à s’impliquer dans la lutte contre la fraude fiscale à l’import et à l’export. Il a souligné que la capitalisation des recettes issues de l’import et de l’export, surtout celles des minerais, peut relever le niveau de notre économie. ACP/Fng/YwM/May