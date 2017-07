Plaidoyer pour le paiement des loyers en francs congolais

Kinshasa, 22 juillet 2017(ACP).- Les locataires de la ville de Kinshasa, réunis samedi en assemblée générale, ont plaidé pour le paiement des loyers en francs congolais.

Cette plaidoirie découle de la dépréciation du Franc congolais face aux devises sur le marché de change depuis bientôt deux mois. Les locataires de la ville province de Kinshasa ont laissé entendre que cette situation risque de plonger tous les locataires dans une insécurité sociale, estimant que l’intervention du pouvoir public vaut la peine en ce moment de crise macroéconomique.

Ils soutiennent que les locataires ne sont pas suffisamment protégés par les lois qui régissent ce secteur de baie, donnant l’occasion aux bailleurs de ne cesser de majorer continuellement le taux de loyer de différents types des maisons.

Ils ont fait remarquer que les appartements et les résidences luxueuses se vident progressivement à cause de la dépréciation du Franc congolais qui ne correspond pas avec le taux pratiqué par l’Etat pour le paiement des salaires des agents et fonctionnaires de l’Etat.

La deuxième proposition est celle de fixer le loyer en Franc congolais pour éviter les désagréments lors de la paie des loyers par les locataires, avant de relever que les bailleurs ne respectent pas la législation en vigueur en RDC en ce qui concerne la garantie locative tant pour les maisons commerciales, soit six mois et les maisons d’habitation pour trois mois. ACP/Kayu/BSG/KGD