Plaidoyer pour la participation des jeunes dans les institutions de la transition

Kinshasa, 25 mars 2017 (ACP).- Les leaders des principales plateformes des mouvements et associations des jeunes ont plaidé pour leur participation aux institutions de la transition, au cours d’un conclave qu’ils ont organisé les 24 et 25 mars dans la commune de Kalamu à Kinshasa.

Le président de cette structure, M. Faustin Mpia a indiqué que cette rencontre a servi de cadre à la réflexion des leaders des jeunes autour du thème : « Encore une transition en RDC, quelle place pour les jeunes ? ».

Les parties prenantes ont échangé sur le rôle des jeunes en tant qu’acteurs du changement, face aux inégalités et à la discrimination dont ils sont victimes pour leur participation à la hauteur de 20% au prochain gouvernement de transition.

Les ministères de la Jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté, des Sport et loisirs, du Travail et de la prévoyance sociale ainsi que les institutions d’appui à la démocratie doivent revenir à la jeunesse, ont-ils estimé. C’est pourquoi ils sollicitent d’être reçus par le Président de la République avant l’installation du prochain gouvernement et par la CENCO avant la clôture des travaux de l’Accord du 31 décembre 2016 pour manifester de vive voix leurs ambitions.

Les travaux du conclave de la jeunesse congolaise ont accouché d’une plateforme dénommée « Espace inter plateformes des jeunes », à travers lequel les jeunes interpellent les décideurs à reconnaitre la jeunesse comme une composante à part entière dans la gestion de la République.

Plusieurs mouvements et associations ont été représentés par plus de 200 jeunes qui ont pris part à ce conclave, rappelle-t-on. ACP/Zng/May