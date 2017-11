Plaidoyer pour un programme national de lutte contre l’hépatite virale

Kinshasa, 17 Nov. 2017 (ACP).– Mme Esperance Kaj, coordonatrice de l’Action solidaire de la Jeunesse pour le développement communautaire « ASOJEDEC/ONGD dans la commune de Kalamu, a plaidé mercredi, au cours d’un entretien avec l’ACP, pour la mise sur pied d’un programme national de lutte contre les hépatites virales en RDC.

Selon la coordonatrice, 400 millions de personnes dans le monde ont une hépatite B ou C et elles sont responsables de 1.4 millions des morts chaque année, une évidence qui ne doit pas laisser indifférente la RDC. C’est pourquoi, a-t-elle dit, son organisation est dans la lutte contre ce fléau depuis 2013 où elle a ouvert la brèche en invitant d’autres structures et acteurs à s’y impliquer pour prévenir cette maladie mortelle au sein des communautés.

En outre, Mme Kaj a expliqué la nécessité d’agir maintenant et de lancer un appel fort pour l’implication et l’engagement de tous en vue de l’élimination de ce fléau d’ici 2030 en RDC. Selon cette dame, cette maladie est un handicap sérieux et une menace pour le développement du pays. Elle a dit avoir sensibilisé 4.747 personnes à travers des séances d’éducation dans les milieux ruraux, avant de louer l’engagement et la détermination de l’OMS à accompagner l’ASOJEDEC dans cette lutte pour un développement intégral de la population congolaise. ACP/Fng/Mat/Wet