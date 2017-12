Plaidoyer pour la réglementation des produits forestiers non lignés en RDC

Kinshasa, 02 Déc. 2017 (ACP).- Le secrétaire général ai du ministère de l’Environnement et Développement durable, Benjamin Toirambe, a plaidé pour la réglementation des Produits forestiers non lignés (PFNL) en vue de leur valorisation pour les biens de la population et des recettes de l’Etat, à lors de la clôture samedi à Kinshasa , de l’atelier de restitution des résultats de l’état des lieux de transposition et de mise œuvre des directives sous- régionales, accords, décisions et autres instruments clés adoptés par la Commission des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC).

Il a indiqué que les efforts doivent être fournis dans le domaine des produits forestiers non lignés pour avoir une réglementation pouvant favoriser ces produits et formalisation aux biens de la population et aux recettes de l’Etat car tout est à l’informel, avant de reconnaitre qu’au niveau sous -régional, l’harmonisation en termes des résultats était réaliste par rapport au plan de convergence de la Commission des Forêts de l’Afrique Centrale (COMIFAC).

Benjamin Toirambe, a fait savoir qu’au niveau sous -régional beaucoup des produits forestiers non lignés sortent des pays sans être capitalisés soulignant que s’ils sont réglementés, la RDC pourra avoir beaucoup de recettes dans ce secteur.

Le secrétaire général, Benjamin Toirambe, a exprimé sa profonde gratitude envers les participants pour le travail réalisé, avant de déplorer l’absence remarquée des députés alors que les parties prenantes attendaient leur contribution quant à ce.

De son côté, le coordonateur de COMIFAC /RDC, Luc Atundu Mayamba, a fait savoir que leur mission est de capitaliser les acquis sous- régionaux afin de les intégrer dans le système d’organisation de la RDC.

Il a souligné que la RDC a le plan de convergence pour que les autres pays convergent dans leurs stratégies, vision et actions dans la gestion durable des forêts et celle des questions liées à la conservation. « Nous avons lancé la campagne de vulgarisation de ce plan de convergence et nous sommes dans le concret dans la politique d’appropriation des parties prenantes de la RDC dont la presse est le fer de lance », a-t-il dit.

Les participants à cet atelier ont recommandé entre autres, en ce qui concerne la transposition des directives sous- régionales relatives à la formation forestière et environnementale en Afrique centrale, de la création d’une structure spécialisée en la matière et de la modification partielle du statut (cas de l’ERAFT, stratégie 2020).

S’agissant de la transposition des directives sous -régionale ayant trait aux PFNL, ils ont entre autres préconisé que le rôle des petits commerçants intervenant dans la filière et celui des commerçants regroupés en coopération ou en association soit clarifié. Ils ont aussi demandé de créer des canaux de communication (sensibilisation et vulgarisation) et d’un cadre de concertation et d’échange d’expérience sur la filière au niveau de l’espace COMIFAC.

Cet atelier, organisé par la Commission des Forêts de l’Afrique Centrale (COMIFAC) avec l’appui de la Coopération Technique Allemande (GIZ), a connu la participation de près d’une trentaine d’experts et cadres représentant les institutions, les administrations, la société civile, rappelle-t-on. ACP/YHM/Bsg/May