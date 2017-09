Plaidoyer pour la réhabilitation de l’hôpital de la CBCO/Sona-Bata au Kongo Central

Kinshasa, 14 septembre 2017(ACP).- Le médecin directeur de l’hôpital évangélique de la Communauté Baptiste au Congo (CBCO/Sona-bata) dans la province du Kongo-central, Amedé Kapenze Lumbombo, a plaidé samedi à Kinshasa pour la réhabilitation de cette formation médicale dont les infrastructures sont dans un état de délabrement avancé lors d’un entretien avec l’ACP.

Le Dr Amedé a lancé un SOS aux autorités compétentes en vue de la réhabilitation urgente de cette structure médicale, et de sa dotation en appareils de laboratoire, d’échographie de manière à le placer au même diapason avec les autres structures médicales nationales.

Il a aussi souhaité la construction d’une morgue en faveur d’une population estimée à 9.626 habitants.

Car, a-t-il fait savoir, les mauvaises conditions sanitaires, la détérioration des bâtiments, l’insuffisance des lits, la carence en personnel médical, le manque des médicaments, le manque du courant électrique stable, ont réduit les chances de fréquentations de la part de populations environnantes dans cette structure hospitalière.

Le médecin directeur de l’hôpital Evangélique de la CBCO/Sona-bata, a, en outre, rappelé que le tout premier Président de la RDC, feu Joseph Kasa-vubu fut admis dans cette formation médicale pour une intervention chirurgicale y compris, d’autres ministres du gouvernement Patrice Emery Lumumba.

Cet hôpital, a-t- il rappelé, a fait l’honneur du pays il y a plus de 60 ans , par la qualité des soins assurés, d’infrastructures et de conditions d’hospitalisation des patients, grâce notamment à l’ appui financier et matériel des protestants soulignant qu’ il éprouve plus de 15 ans révolus, de difficultés pour fonctionner et remplir sa mission sociale.

Cet hôpital figure parmi les infrastructures médicales héritées de l'époque coloniale, créée en 1921, rappelle-t –on.