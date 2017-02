Plaidoyer pour le renforcement de la qualité du travail en matière des violences sexuelles en RDC

Kinshasa, 16 fév. 2017(ACP).- Mme Nynke Douma, consultante indépendante de l’ONG WHYZE, a recommandé mercredi à Kinshasa aux organisations internationales de revoir le discours sur la violence sexuelle liée aux conflits afin qu’il corresponde mieux aux réalités locales de leurs programmes qui visent à mettre fin à ce fléau.

Mme Douma, qui intervenait sur « la réponse à la violence sexuelle en RDC », à la journée organisée par l’Institut de développement rural de Bukavu sous le thème : « ISDR/Bukavu et transformation locale en RDC, leçons et prochaines étapes », a appelé les organisations internationales et nationales qui s’occupent du problème des violences sexuelles à expliciter leurs programmes en menant une évaluation en faveur du renforcement de la qualité du travail dans ce domaine.

Elle a préconisé, pour le gouvernement et les Nations Unies, l’élaboration d’une stratégie claire sur la réponse à cette matière et les précisions relatives à la création des services parallèles, grâce à une approche de type « guichet unique », liée aux perspectives politiques du système de santé, y compris la fourniture de service gratuit.

La consultante indépendante de l’ONG WHYZE , qui a reconnu une forte évolution dans l’évaluation apportée sur les stratégies nationales de la lutte contre la violence sexuelle de 2014 à ce jour, a demandé de revoir la réponse sectorielle en la matière compte tenu du revirement qui concerne l’allocation des fonds publics et des dons privés dans ce combat et de poursuivre le renforcement des capacités du secteur médical et légal.

Au sujet des opérations de la fistule, elle a suggéré de faire preuve davantage de transparence concernant ses causes en vue d’attirer l’attention sur les soins de santé de reproduction.

Nécessité d’adapter le concept genre dans les milieux universitaires

Mme Jocelyne Cishala Mapendo, experte en genre, a souligné pour sa part la nécessité de préparer des modules du genre dans les milieux universitaires en vue d’aider les acteurs de ce domaine d’adapter ce concept au contexte et à la discipline d’un chacun.

Dans son exposé sur « l’intégration du genre dans l’enseignement supérieur et universitaire », à la journée organisée par l’Institut supérieur de développement (ISDR-Bukavu), Mme Cishala a parlé du Réseau universitaire des chercheurs sur le genre (RUCG) dont l’objectif principal est de faire des recherches sur ce concept en RDC.

Ce réseau, a-t-elle indiqué, poursuit plusieurs missions dont celle de créer des synergies entre les universitaires et les acteurs sociaux et politiques en vue de fournir un appui/conseil pour l’analyse et la formulation des politiques et programmes sensibles au genre. Il projette également d’élargir son assiette financière, de développer le dialogue avec les entreprises privées et de produire des monographies genre en élaborant des méthodes de recherches scientifiques sensibles à ce concept, a encore dit l’experte en genre. ACP/Kayu/May