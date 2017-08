Plaidoyer pour une solution aux problèmes sociaux des aveugles de Kinshasa

Kinshasa, 24 Aout 2017 (ACP).– Le président de l’Association des aveugles de Kinshasa, Alain Timatieme sollicite l’assistance du gouvernement pour résoudre les problèmes sociaux que connaissent actuellement les membres de son association.

au cours d’un entretien jeudi avec l’ACP, il a indiqué qu’il s’agit particulièrement d’un soutien financier pour organiser les funérailles d’un de leurs décédé, il y a une semaine.

M amatieme a indiqué que les aveugles, comme d’autres personnes vivant avec handicaps dans la ville, éprouvent de difficultés énormes de survie depuis que l’Etat congolais a interdit la navigation des bateaux de la Société congolaise de transport et de ports(SCTP) qui faisaient les navettes entre Brazzaville et Kinshasa.

Ces navettes entre Brazzaville et Kinshasa, a-t-il précisé, leur permettait d’exercer des activités commerciales, et depuis, la caisse sociale de l’association n’est plus active. Actuellement, ils recourent à la rue pour quémander l’argent, a-t-il conclu. ACP/Fng/Kayu/May