Plaidoyer pour une viabilisation des  terrains avant lotissements à Kinshasa

Kinshasa, 13 mars 2017(ACP).- Mme Thérèse Mpinga, ancienne chef de division du cadastre aux Affaires foncières, a plaidé pour une politique foncière nationale axée sur la viabilisation des terrains à vocation domiciliaire avant tout lotissement à Kinshasa, au cours d’un entretien lundi avec l’ACP.

Mme Mpinga a souhaité que le gouvernement envisage avant tout, un recensement des terrains favorables à l’exploitation domiciliaire et ceux menacées par des érosions dans les zones urbano-rurales afin de les doter des conditions durables d’accès aux services sociaux de la ville et à l’habitat.

Elle a estimé que la population congolaise manifeste depuis plusieurs années un besoin d’obtention de lopins de terre mais ne dispose pas des informations nécessaires sur de nombreux espaces inoccupés de la ville de Kinshasa, dans ses parties Est et Ouest. Mme Mpinga a fustigé incivisme foncier dont font preuve certains agents du cadastre et des chefs coutumiers qui profitent de cette ignorance pour lotir des parcelles sur des espaces non appropriés.

Mme Brigitte Nkuma, géomètre à la circonscription foncière de Mont Ngafula a fait savoir que de nombreuses cités de la ville de Kinshasa occupées ces 20 dernières années se trouvent en voie de disparition à cause des érosions.

C’est le cas des quartiers Mitendi, Sanga Mamba, Matadi-Mayo et cité-verte dans la commune de Mont-Ngafula, Bibwa, Mikonga dans la commune de N’sele, Sanga-Mamba, Lalu ,Telecom à Ngaliema, et Kitekismosi à Selembao. ACP/FNG/Kayu/May