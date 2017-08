Le plan d’action 2017-2019 du MNC-CIRGL présenté aux bailleurs de fonds

Kinshasa, 3 Août 2017(ACP).- Le coordinateur du Mécanisme national de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (MNC-CIRGL), Aimé Kakese Vinalu, a présenté le plan d’action 2017-2019 aux bailleurs de fonds en vue d’un appel de fonds pour financer les activités programmées dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte de la CIRGL pour la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement de la région.

L’appel à la mobilisation de fonds a été lancé jeudi à Kinshasa, au cours d’une conférence des bailleurs de fonds. Aimé Kakese a fait savoir que le plan d’action 2017-2019 a prévu des activités qui sont inscrites dans les six programmes du Pacte de la CIRGL autour desquels gravitent les actions du MNC-CIRGL. Ce plan nécessite plus d’un million USD, a-t-il précisé, affirmant que les bailleurs de fonds ont trouvé de l’intérêt dans le travail accompli en RDC.

Il a émis le vœu de voir les bailleurs de fonds aider la RDC, dans la mesure de leurs possibilités, en apportant leur appui à l’un ou l’autre programme afin de contribuer à la paix dans la région des Grands Lacs. «Il est temps que la paix s’installe pour transformer la RDC en paradis», a dit Kakese Vinalu.

«La CIRGL fonctionne, a-t-il dit, sur base de cinq programmes, à savoir le programme pour la paix, la sécurité et la prévention des conflits , le programme de la démocratie et la bonne gouvernance , le programme des questions économiques et de l’intégration régionale, le programme des questions sociales, culturelles et environnementales et le programme des questions du Genre, femme et enfants. C’est autour de ces différents programmes que le MNC-CIRGL élabore un plan d’action annuel opérationnel. Avec l’appui des partenaires, le MNC-CIRGL a pu organiser avec succès certaines activités. L’appui de l’Union européenne, via la GIZ (Coopération technique allemande), a pu développer des activités liées à l’Initiative régionale sur les ressources naturelles (IRRN). Le but est de promouvoir la mise en œuvre des six outils de lutte contre l’exploitation illégale des ressources naturelles en RDC. Il s’agit de la certification régionale, de l’harmonisation des lois, de l’ITIE, de la base des données régionales sur le flux des minerais, du mécanisme d’alerte rapide et de la formalisation du secteur minier artisanal.

La maitrise de la certification régionale devra garantir la traçabilité des minerais exploités dans la région des Grands Lacs, rappelle-t-on. ACP/FNG/YWM/Kayu/KGD