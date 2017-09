Un plan global de riposte d’urgence aux épidémies de choléra en RDC en gestation

Kinshasa, 07Sept. 2017 (ACP).- Un plan global de riposte d’urgence aux épidémies de choléra est en préparation, jeudi, dans la salle de réunion de l’Hôtel du gouvernement pour lutter contre les épidémies en cours dans le pays en perspective du retour de la saison des pluies et du risque d’extension épidémique vers le Kasaï.

Au cours de cette réunion organisée par le ministère de la Santé Publique, à travers son programme national d’élimination du choléra et de lutte contre les autres maladies diarrhéiques (PNECHOL) avec le concours de l’OMS, il a été question de préparer la partie narrative du plan global de riposte d’urgence aux épidémies de choléra, de ressortir le package complet des activités d’intervention, de ressortir la typologie des zones d’urgence et de budgétiser les activités.

Les interventions d’urgences sont notifiées au Sud- Kivu, notamment à Bukavu et Minova, au Nord-Kivu, notamment à Nyiragongo et à Kirotshe, à Kwilu, notamment à Mokala et aux environs de Bandundu, de Sia, d’Oshue, d’Ilebo et de Mwenyeditu ainsi qu’au Haut-Lomami.

Situation actuelle du choléra en RDC

Depuis le début de l’année jusqu’ au 21 août 2017, un total de 21517 cas et 493 décès ont déjà été rapportés dans 18 provinces sur les 26 que compte la RDC, soit une létalité de 2,3%.

Il a aussi été rapporté 995 cas et 6 décès de cas suspects de choléra. Les cinq provinces ayant notifiés plus de cas sont notamment le Nord et le Sud Kivu (23,3% et 12,0%), le Tanganyika (15,2%), le Kongo central et le Haut-Lomami (6,6%). ACP/Fng/Kayu/May