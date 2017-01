La plate-forme Congo pour l’Equilibre signe l’accord de la Saint Sylvestre

Kinshasa, 23 janv. 2017 (ACP).- La plate-forme politique ‘’ Congo pour l’Equilibre’’ a pris la résolution de signer l’accord du 31 décembre 2016 conclu sous les bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), au centre interdiocésain , au terme d’une réunion sur les enjeux de l’an 2017 tenue lundi à son siège, dans la commune de Gombe.

Selon l’autorité morale de cette plate-forme, Me Jean Andeka Djamba, la signature de ce texte appelé à régir la transition politique en République Démocratique du Congo (RDC) est un appui à la recherche de l’inclusivité souhaitée par tous pour la paix sur toute l’étendue du territoire national ? voire dans l’organisation des élections apaisées , crédibles et transparentes tant attendues par les populations congolaises déterminées à départager les ambitieux de façon tant soit peu rationnelle.

Ce qui , a-t-il renchérit , sauve les populations des atrocités inutiles, rappelant ,par ailleurs ,que cette signature se fonde , en plus , sur le respect de la constitution ,la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies et d’ autres instruments juridiques ratifiés par la RDC. ‘’Congo pour l’Equilibre’’ prône l’équité dans la direction des affaires publiques, fustigeant ,ipso facto , le radicalisme et l’extrémisme d’une certaine classe politique déterminée à lutter pour ses intérêts égoïstes au grand dam de la souffrance du peuple. ACP/Kayu/May